الدولار يعاود الهبوط أمام الجنيه بسبب كورونا

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ختام التعاملات

عاود سعر الدولار الأمريكي، التراجع أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 5 مارس 2020.

ويأتي ذلك بعد موجة من النزول، إثر تخارج بعض استثمارات الأجانب من السوق، تأثرا بتداعيات الأسواق العالمية بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وخسر سعر الدولار قرشين، وفقا لمتوسط أسعار العملة الخضراء في البنوك، بحسب بيانات البنك المركزي، ليصل إلى مستوى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، في نهاية تعاملات اليوم.

فيما هبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك القاهرة إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

في حين بقى سعر العملة الأمريكية، مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه، و15.71 جنيه للبيع.


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