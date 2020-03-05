هيفاء وهبي تطلق تحدي مثير لمواجهة فيروس كورونا

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فيروس كورونا

تحدي مثير

أطلقت الفنانة هيفاء وهبي تحديًا لمواجهة فيروس كورونا، حيث تساءلت عبر حسابها بموقع «تويتر» قائلة: «ما هي الأغنية التي تغنيها أثناء غسل يديك؟، غسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّي».

وحاليا تجري الفنانة هيفاء وهبي تصوير مشاهدها من مسلسلها الجديد "أسود فاتح" المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، من أجل الانتهاء من التصوير تماما وفقا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة التي ترغب في الانتهاء من العمل في وقت معين.

وتصور هيفاء المشاهد الحالية في ضواحي بيروت بلبنان، بعد أن عادت مؤخرا، وذلك داخل ديكورات مكتب "المحامي" الذي يقوم بدوره الفنان صبري فواز.

فيما تراهن بطلة العمل على المسلسل الجديد والمنافسة به بقوة خلال الموسم الدرامي الأقوى في العام نظرا لتحمسها لقوة العمل الجديد وخطوطه الدرامية المشوقة.


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