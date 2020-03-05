» "فيسبوك" تغلق مكتبا بواشنطن أصاب كورونا أحد موظفيه

05 مارس 2020 - 10:20 م

أعلنت شركة "فيسبوك"، الخميس، إغلاق أحد مكاتبها في الولايات المتحدة مؤقتا إثر تشخيص إصابة أحد العاملين فيه بفيروس "كورونا" المستجد.



ونقلت "أسوشيتدبرس" عن بيان للشركة قوله إن أحد متعاقديها العاملين في مكتب "ستاديوم إيست" تم تشخيص إصابته بـ"كورونا".

وأضاف البيان: "أخطرنا موظفينا بالأمر وسنتبع نصيحة مسؤولي الصحة العامة بإعطاء أولوية لصحة الجميع وسلامتهم".

ووفق البيان، فإن آخر مرة قدم فيها الموظف إلى المكتب الواقع بواشنطن، كانت بتاريخ 21 فبراير/شباط الماضي؛ لذا سيقوم "فيسبوك" بإغلاق هذا المكتب حتى 9 مارس/آذار الجاري، لحين مرور فترة حضانة الفيروس.