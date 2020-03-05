ارتفاع عدد قتلى حريق وسط غزة إلى 10

05 مارس 2020 - 10:30 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى الحريق الكبير، الذي اندلع في سوق بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة إلى 10 أشخاص، وإصابة 57 آخرين، بينهم 14 إصابة خطيرة.



وقالت الوزارة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن حريقا كبيرا اندلع، الخميس، في سوق مخيم النصيرات، أسفر عن مصرع 10 مواطنين، بينهم 4 أطفال، و3 نساء، وإصابة 57 آخرين، بينهم 14 إصابة خطيرة.

وفي بيان سابق، ذكرت وزارة الصحة، مصرع 9 مواطنين، وإصابة 58 آخرين.