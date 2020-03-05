مخزون الشرطة اليونانية من قنابل الغاز أوشك على النفاذ

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الشرطة الإثيوبية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين

أوشك مخزون الشرطة اليونانية، الخميس، من قنابل الغاز المسيل للدموع على النفاد إثر تكثيف استخدامه ضد طالبي اللجوء، حسب إعلام محلي.
وكثفت الشرطة اليونانية، خلال الأيام الأخيرة، استخدام قنابل الغاز والرصاص المطاطي والحي ضد طالبي اللجوء المحتشدين على حدود بلادها لمنعهم من الوصول إلى أوروبا.
وأفاد الإعلام المحلي بأنه على إثر النقص الحاد في قنابل الغاز المسيل للدموع تحركت الحكومة لاستيراد كميات منه ومواد أخرى تستخدم في فض التجمعات.
وبين المصدر ذاته أن الشرطة اليونانية تستخدم ضد طالبي اللجوء يوميا ما بين 700 إلى 1000 قنبلة غاز مسيل للدموع على حدودها البرية والبحرية.
في سياق متصل، أعلنت الحكومة اليونانية عزمها بناء جدار بطول 15 كم على حدودها مع تركيا؛ لمنع طالبي اللجوء من العبور إلى أوروبا.
ونقلت مصادر أمنية إن بناء الجدار الجديد سيكتمل خلال عدة أسابيع كتتمة لجدار بُني بالمنطقة في وقت سابق.
كانت اليونان نصبت جدارا من الأسلاك الشائكة بمنطقة (بوسنة الجديدة) في مدينة ايفروس على حدودها مع تركيا عام 2012 بطول 12.5 كم.
وتتم مراقبة الجدار، الذي نُصب بالتعاون مع الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية، بالكاميرات الحرارية. -

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