» إيطاليا.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 148

05 مارس 2020 - 10:50 م

ارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا" المستجد في إيطاليا إلى 148 إثر تسجيل 41 حالة جديدة الخميس.



وأوضح المدير العام للدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع من 3089 إلى 3858 خلال يوم واحد.

وأضاف أن عدد الوفيات ارتفع إلى 148 إثر تسجيل 41 حالة جديدة الخميس.

وتابع أن عدد المتعافين ارتفع من 138 إلى 414 شخصا.

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر حتى اليوم في 85 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.