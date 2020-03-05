  • الجمعة 06 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:24 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مبارك

رد فعل مبارك على زحف الإخوان إلى القصر الجمهوري

كورونا

رئيس الحجر الصحي يوجه نصائح هامة للوقاية من "كورونا"

وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة

قريبا.. مصر تنتج أول لقاع ضد فيروس كورونا

كورونا في إيران

السعودية تحث مواطنيها على عدم السفر لإيران نهائيا

أمطار

الأرصاد تحذر من طقس غد الجمعة: أمطار رعدية

ارشيفية

مفاجأة صادمة.. علاج «كورونا» لن يكون متاحًا قبل عام

ناهد يسري

حسين فهمي يكشف حقيقة الفيديو الإباحي مع ناهد يسري

شيخ الأزهر يزور قبر «الإمام البخاري» بسمرقند

بالصور.. شيخ الأزهر يزور قبر «الإمام البخاري» بسمرقند

إيران- كورونا

السعودية تكشف مفاجأة :إيران سبب انتشار«كورونا» في العالم

سد النهضة

مفاجأة.. قطر تساند مصر في أزمة سد النهضة

إيطاليا.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 148

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

كورونا يغزو إيطاليا وحالات الوفاة تصل إلى 148 حالة

#

إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 52

#

الكويت تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 45

#

ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 23 في إيران

ارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا" المستجد في إيطاليا إلى 148 إثر تسجيل 41 حالة جديدة الخميس.
وأوضح المدير العام للدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع من 3089 إلى 3858 خلال يوم واحد.
وأضاف أن عدد الوفيات ارتفع إلى 148 إثر تسجيل 41 حالة جديدة الخميس.
وتابع أن عدد المتعافين ارتفع من 138 إلى 414 شخصا.
وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر حتى اليوم في 85 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.
وأصاب الفيروس قرابة 100 ألف حول العالم توفي منهم أكثر من 3300 غالبيتهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وايطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أستاذ صحة عامة يوجه نصائح للوقاية من "كورونا"
» "الحجر الصحي": هؤلاء لا يصيبهم فيروس كورونا
» كورونا.. كربلاء أول محافظة عراقية تغلق حدودها لأسبوع
» إيطاليا.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 148
» "فيسبوك" تغلق مكتبا بواشنطن أصاب كورونا أحد موظفيه
» كورونا.. تؤجل معرض الرياض الدولي للكتاب
» السودان يتحفظ على تضامن وزراء الخارجية العرب بملف سد النهضة
» قرار سعودي بغلق الحرمين الشريفين حتى هذا الموعد
» وفاة مستشار وزير الخارجية الإيراني بفيروس كورونا
» تعليق ناري من مدرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي
» الأرصاد تحذر من طقس غد الجمعة: أمطار رعدية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:58 ص

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب