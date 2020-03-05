بريطانيا تسجل أول وفاة بفيروس "كورونا"

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أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد.
جاء ذلك حسب بيان صادر عن مسؤولي الصحة في مستشفى بيركشاير؛ حيث توفي المريض.
وقال البيان إن المريض كان يعاني من مشاكل صحية، وسبق له الدخول إلى المستشفى والخروج منه لأسباب غير متعلقة بفيروس كورونا.
وأضاف: "لكن المريض أُدخل مجددا المستشفى وجرى تشخيص وضعه ليلة الأربعاء الخميس على أنه مصاب بكورونا".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات البريطانية ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" في البلاد إلى 115. -

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