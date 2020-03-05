السعودية تحث مواطنيها على عدم السفر لإيران نهائيا

05 مارس 2020 - 11:10 م

شددت السلطات السعودية على مواطنيها عدم السفر إلى إيران نهائيا، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات نظامية مشددة، بحق أي مواطن يرتكب هذا الفعل بعد نشر الإعلان.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول قوله: "في ضوء الإصابات بكورونا في البلاد؛ تبين أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة بسفرهم إلى إيران عند عودتهم للمملكة".

وندد المصدر "بسلوك إيران غير المسؤول لقيامها بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيها الإصابة بفيروس كورونا؛ مما يحملها المسؤولية المباشرة في التسبب في تفشي الإصابة بالفيروس وانتشاره عبر العالم".

وأضاف "السلوك الإيراني يشكل خطرا صحيا يهدد سلامة البشرية، ويُعد تقويضا للجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا الجديد، ويشكل خطراً على العالم أجمع".

وحثّ المصدر المسؤول "جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فورًا، والتواصل مع وزارة الصحة".

كما طالب "المواطنين الذين يزورون إيران حالياً بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة".

وأكد المصدر، أنه "سيتم استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من لحظة إصدار هذا البيان".

وأشار إلى أن "الدولة حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها المواطنين الذين زاروا إيران، بمنحهم هذه الفرصة وعدم اتخاذ أي إجراءات ينص عليها النظام ضدهم".

وناشد المصدر المواطنين عدم السفر إلى إيران نهائيا، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات نظامية مشددة، بحق أي مواطن يرتكب هذا الفعل بعد الآن.

وطالب إيران بالإفصاح عن هويات المواطنين السعوديين الذين زاروها بشكل مخالف منذ الأول من فبراير/شباط الماضي.

وحمّل المسؤول السعودي، السلطات الإيرانية المسؤولية كاملة عن كل شخص انتقل إليه المرض خلال تواجده على الأراضي الإيرانية دون إبلاغ سلطات بلاده بذلك.

ووصل عدد حالات الإصابة بكورونا في السعودية حتى الخميس إلى 5 إصابات.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت السلطات السعودية، إغلاق الحرمين الشريفين ما بين صلاتي العشاء والفجر، ضمن ما قالت إنها "إجراءات احترازية لمنع العدوى".

والأربعاء، أعلنت السعودية تعليق أداء العمرة على المواطنين والمقيمين فيها، حتى إشعار آخر، كإحدى أدوات منع تفشي فيروس كورونا.







