رئيس الحجر الصحي يوجه نصائح هامة للوقاية من "كورونا"

أكد أيمن إمام، مدير الحجر الصحي بوزارة الصحة، أنه يجب على الفرد غسل يديه بالصابون لمدة 30 ثانية كي يقتل جميع الفيروسات في اليدين، مؤكدًا أن غسل اليدين سيُقلل الإصابة بالأمراض بنسبة 70%.



وأضاف "إمام"، خلال لقائه ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، المُذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أنه يجب على الفرد عدم لمس الأنف واليدين والعين والفم بالأيدي، خاصة وأن الفرد يلمس أسطح ملوثة باستمرار، موضحًا أن فيروس كورونا يؤثر على الفرد حسب قوة جهازه المناعي.

وأضاف "إمام"، خلال لقائه ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، المُذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أنه يجب على الفرد عدم لمس الأنف واليدين والعين والفم بالأيدي، خاصة وأن الفرد يلمس أسطح ملوثة باستمرار، موضحًا أن فيروس كورونا يؤثر على الفرد حسب قوة جهازه المناعي.