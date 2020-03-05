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رئيس الحجر الصحي يوجه نصائح هامة للوقاية من "كورونا"

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المصريون ـ متابعات

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أكد أيمن إمام، مدير الحجر الصحي بوزارة الصحة، أنه يجب على الفرد غسل يديه بالصابون لمدة 30 ثانية كي يقتل جميع الفيروسات في اليدين، مؤكدًا أن غسل اليدين سيُقلل الإصابة بالأمراض بنسبة 70%.
وأضاف "إمام"، خلال لقائه ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، المُذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أنه يجب على الفرد عدم لمس الأنف واليدين والعين والفم بالأيدي، خاصة وأن الفرد يلمس أسطح ملوثة باستمرار، موضحًا أن فيروس كورونا يؤثر على الفرد حسب قوة جهازه المناعي.
كما أكد أن فيروس "كورونا" ليس فتاكًا وقاتلًا مثل مرض "الأيبولا" التي تفشى في غرب أفريقيا عام 2015، لذلك حينما كنت في أفريقيا كنت أسلم بـ"كوع" اليدين وليس باليدين، مشيرًا إلى أنه لكي يُصاب الفرد بـ"الكورونا" لابد من وجود مصدر للعدوى، والإصابة تحدث في مسافة أقل من متر، لأن الفيروس عبارة عن رزاز ثقيل يخرج من الشخص المصاب، ولا يحمله الهواء لمسافات طويلة.


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