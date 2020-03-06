صحة غزة تلزم العائدين عبر معبر رفح بالحجر المنزلي

06 مارس 2020 - 12:10 ص

قررت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، إلزام العائدين إلى القطاع عبر معبر رفح البري، من الدول غير الموبوءة بفيروس "كورونا" المستجد، بالبقاء قيد الحجر المنزلي مدة 14 يوما.



وقالت الوزارة في بيان، وصل الأناضول نسخة منه: "ضمن إجراءات الوقاية والسلامة في قطاع غزة، تم تفعيل إقرار التعهد بالالتزام بالحجر المنزلي لكافة العائدين عبر معبر رفح (جنوب) من الدول المصنفة كغير موبوءة، طوال فترة حضانة فيروس كورونا الجديد (كوفيد ـ 19) وهي 14 يوما".

وأضافت "من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية".

ولفتت إلى أنها "تتخذ الإجراءات ضمن خطة طوارئ للتعامل مع المراحل المختلفة، وتؤكد مجددا خلو قطاع غزة من مرض كورونا".

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر حتى اليوم في 85 دولة، بينها 14 دولة عربية، ما أدى إلى حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.