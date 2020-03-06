ضحايا النازية.. ألبومات صور من جلود البشر

06 مارس 2020 - 09:37 ص

حلل خبراء متحف أوشفيتز التذكاري ألبوم صور اشتراه رجل من سوق التحف في بولندا" bric-a-brac " و عندما وجد رائحة غلاف الألبوم كريهة وجلده مختلط بشعر بشري سلمه للمتحف ليكتشف الخبراء بعد تحليل غلاف الألبوم أنه مصنوع من جلد بشري .

وأرجح الخبراء أن غلاف الألبوم مصنوع من جلد نزيل قتل في معسكر الاعتقال النازي في بوشنفالد في ألمانيا وهو ما يعتبر جريمة ضد الإنسانية.

جدير بالذكر أن"نازية" هي حركة سياسية تأسست في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولي حيث تمكن المنتمون للحزب القومي الاشتراكي العمالي الألماني تحت زعامة أدولف هتلر من الهيمنة عام 1933 علي السلطة في ألمانيا وإنشاء ما سمي بدولة الزعيم والمملكة الثالثة.