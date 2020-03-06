  • الجمعة 06 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:21 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
اغتصاب

تهز الكويت.. يمزق ملابسها ويهتك عرضها في وسط الشارع

يقتل أبنه ويرميه في المقابر

مروع.. يقتل ابنه ويرميه في المقابر.. لهذا السبب الغريب

الرئيس السيسي

الأسطي رانيا .. نالت عطف الرئيس بهذه الجائزة

مسؤولة مصرية تكشف مفاجأة عن إصابة الأطفال بكورونا

مسؤولة مصرية تكشف مفاجأة عن إصابة الأطفال بكورونا

الزمالك والترجي

الموعد والقنوات الناقلة للزمالك والترجي التونسى

ياسين التهامي

شاهد.. ياسين التهامي ينشد لكورونا

ألبوم صور من جلود ضحايا النازية

ضحايا النازية.. ألبومات صور من جلود البشر

الدكتور محمد سعفان

"نهاية مارس"..بشرى سارة للعاملين

صادم.. كورونا يصيب عائلة من 16 فردا بدولة عربية

صادم.. كورونا يصيب عائلة من 16 فردا بدولة عربية

جابر نصار

تفاصيل خطيرة عن محاولة اغتيال "جابر نصار"

الأسطي رانيا .. نالت عطف الرئيس بهذه الجائزة

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

مصر تدعو الرئيس الجزائري لزيارتها

#

«مبارك»: «بعد النكسة كنا لانستطيع السير بالميري فى الشارع»

#

تفاصيل لقاء السيسي بملك الأردن في قصر الاتحادية

#

السيسي يناقش العدوان التركي على سوريا مع ملك الأردن

السيسي

ميكروباص

القناة الأولي

الأسطي رانيا


شكرت الأسطى رانيا محمد، سائقة الميكروباص، الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي إهدائها سيارة ميكروباص ،عقب ظهورها على التليفزيون المصري، وسرد معاناتها.

 ووجهت رانيا ، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على القناة الأولى، حديثها لرئيس قائلة:"ربنا يخيك يا ريس أنا بحبك جدًا".

وأضافت ،بأنها تحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشدة، وتضع صورته في منزلها، قائلة: "أنا بحبك جدًا ومن كتر حبي ليه معلقة صورته في بيتي ، معقبة :"الرئيس السيسي أب، وعوضني عن أبويا وإخواتي وكل إللي اتحرمت منه"، معلقة: "دي دعوة أمي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "فايلر" يتحدث عن موقعة "صن داونز"
» طوارئ في الولايات المتحدة بسبب "كورونا"
» أستاذ صحة عامة يوجه نصائح للوقاية من "كورونا"
» "الحجر الصحي": هؤلاء لا يصيبهم فيروس كورونا
» كورونا.. كربلاء أول محافظة عراقية تغلق حدودها لأسبوع
» إيطاليا.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 148
» "فيسبوك" تغلق مكتبا بواشنطن أصاب كورونا أحد موظفيه
» كورونا.. تؤجل معرض الرياض الدولي للكتاب
» السودان يتحفظ على تضامن وزراء الخارجية العرب بملف سد النهضة
» قرار سعودي بغلق الحرمين الشريفين حتى هذا الموعد
» وفاة مستشار وزير الخارجية الإيراني بفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب