شاهد.. ياسين التهامي ينشد لكورونا

06 مارس 2020 - 09:50 ص

في ظل ردود الأفعال الواسعة ضد مواجهة فيروس كورونا، انتشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي للمداح الشهير الشيخ " ياسين التهامي"، وهو ينشد ضد كورونا.

وبحسب ما تم تداوله من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر المنشد الديني ياسين التهامي وهو ينشد في إحدى الحفلات الدينية.

ويظهر التهامي في الفيديو وهو ينشد: "يا أهل الإجابة ادعوا يا ناس.. ادعوا يبعد عنا كورونا".

يذكر أن الصحة المصرية كانت قد أعلنت عن إصابة الحالة الثالثة بفيروس كورونا.

من جانبها قالت الدكتورة شيم حمزة، نائبة رئيس الحجر الصحي، أن الأطفال لا يصابون بالكورونا، و82% من حالات الإصابة بكورونا لا يظهر عليها الأعراض، أو يظهر عليها أعراض طفيفة وتشفى منه تماما.