مروع.. يقتل ابنه ويرميه في المقابر.. لهذا السبب الغريب

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متابعات- الدويني فولي

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وسط القاهرة

مقابر

يقتل ابنه

 أقدم أب يعمل سايس سيارات علي عمل مروع حيث قام بقتل ابنه البالغ من العمر 6 سنوات ثم ألقي جثته في المقابر.

ووجد الجثة رجل كان في زيارة قبر زوجته في المقابر وسط القاهرة ليجد الجثة فقام بإبلاغ الشرطة.

و بالبحث في ملفات الأطفال الغائبين تمكنوا من تحديد هوية الطفل، وعند سؤال والد الطفل قال أنه تاه منه أثناء شراء بعض الطلبات وكان يبحث عنه، إلا أن المباحث شكت في سلوكه فقامت بتضييق الخناق ليعترف الأب أنه قتله دون قصد حيث ضايقه سلوكه الشقي  خاصة بعد انفصاله عن زوجته منذ 4 سنوات فصفعه علي وجهه فارتطمت رأسه بالأرضي فسقط ميتا ووسوس له الشيطان بإلقائه في المقابر، وبعد اعترافه تم حبسه حتى تتم معه الإجراءات القانونية.


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