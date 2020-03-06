مسؤولة مصرية تكشف مفاجأة عن إصابة الأطفال بكورونا

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قالت الدكتورة شيم حمزة، نائبة رئيس الحجر الصحي، إن الأطفال لا يصابون بالكورونا، و82% من حالات الإصابة بكورونا لا يظهر عليها الأعراض، أو يظهر عليها أعراض طفيفة وتشفى منه تمامًا.

وأضافت "حمزة"، خلال لقائها ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، المُذاع على فضائية "المحور"، مساء أمس الخميس، أن فيروس "كورونا" من ضمن عائلة الفيروسات التي انطلقت في عام 2003، والتي كانت بدايتها فيروس "سارس"، الذي أصاب 8000 شخص توفي منهم 800، بنسبة 10%..

 وتابعت:  العالم استطاع التغلب على "سارس"، لكن عدد المصابين جراء فيروس كورونا وصل حتى الآن إلى 93 ألف شخص، منهم 80 ألف داخل الصين، و13 ألفا في مختلف دول العالم، بينما الوفيات لا تتعدى 3200 شخص بنسبة 2.5%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بوفيات الأمراض الأخرى.

وأشارت إلى أن عدد وفيات كورونا أقل من السارس والإيبولا الذي تفشى في دولة الكونغو نتج عنه وفيات بنسبة 60%.


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