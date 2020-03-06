إجراء عاجل من الأهلى ضد صالح جمعة

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الاهلى

صن داونز

استجوب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلي، صانع ألعاب الفريق صالح جمعة هاتفيا، حول واقعة دهس مواطن فى الساعات الأولى من صباح أمس.

اللاعب أنكر لمدير الكرة تواجده بتلك المنطقة المذكورة فى البلاغ وقت الحادثة، وأنه كان موجوداً مع صديق له فى منطقة أخرى، ويمتلك صوراً لإثبات عكس الواقعة المُتهم بها.

وأجرى "عبد الحفيظ" مكالمة أخرى مع طارق عبدالعزيز، أخصائى التأهيل بالفريق، والمسئول عن قيادة تدريبات المستبعدين بالفريق، الذى أكد انتظام اللاعب فى التدريبات بشكل طبيعى وعدم تغيبه طوال الأيام الماضية منذ سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا للقاء صن داونز والمقرر لها غداً السبت.

وكانت بعثة الأهلى عاشت حالة من الارتباك والقلق بجنوب أفريقيا، بعد وصول خبر واقعة اتهام مواطن لصالح جمعة، لاعب الفريق فى بلاغ رسمى بدهسه بسيارته.


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