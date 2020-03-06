الفنان " أحمد سعد" يكشف مفاجأة عن إخلاء الكعبة بسبب كورونا

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أخبار السعودية

احمد سعد

إخلاء الكعبة

قال الفنان أحمد سعد إنه آخر من خرج من صحن الكعبة المشرفة، بعد قرار إخلائها، لأجل مواجهة فيروس كورونا

وكتب سعد على حسابه في إنستجرام :" أنا آخر من خرج من الحرم ..وأنا أبكي علي إخلاء الحرم..  لأول مرة كنت أشوف حاجه زي كده.. وكأن كل الأرض قد خلت من ساكنيها".

يذكر أن الحكومة السعودية، كانت قد قررت إغلاق صحن الكعبة المشرفة طوال فترة تعليق العمرة.

وكانت السلطات قد اتخذت القرار بشكل احترازي ضد فيروس كورونا ، وذلك لأجل تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى تعليق موسم العمرة كوقاية من انتشار كورونا. 

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