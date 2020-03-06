وفاة الطالبة الثالثة ضحية الانتحار الجماعي بالزقازيق

06 مارس 2020 - 10:56 ص

بعد مرور أكثر من 24 ساعة على وفاة صديقتيها، توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الطالبة الثالثة ضحية الانتحار الجماعي، داخل مستشفى الزقازيق الجامعي .

وكانت الطالبات الثالثة قد توفين، نتيجة تناولهن حبوب الغلة القاتلة بعد اتفاقهن على الانتحار.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا يفيد ورود بلاغا باستقبال مستشفى الزقازيق الجامعي كلا من "بسنت.إ" 14 عاما طالبة بالصف الثاني الإعدادي و"إيمان.م" 15 عاما طالبة بالصف الثالث الإعدادي و"شاهندا م م"، 15 عاما، طالبة بالصف الثالث الإعدادي مقيمات بقرية طوخ القراموص.

وكانت الطالبة الأولى قد توفيت ،وبعد عدة ساعات توفيت الثانية فجر أمس.

وبعد 24 ساعة توفيت الثالثة ، حيث تم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفي وجاري تحرير المحضر اللازم

وقد تم تشكيل فريق بحث من رجال مباحث مركز أبو كبير وتبين مرورهما بأزمة نفسية سيئة واتفاقهما علي الانتحار.