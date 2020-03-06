الصحة : ظهور كورونا في مصر أمر لا يعيبنا

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 رد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، علي إصابة فرنسيين بفيروس كورونا داخل مصر ،قائلا :" لا يعيب الدولة ظهور كورونا، فكل الدول معرضة لظهور إصابة، ولكن الأهم القدرة على مواجهة الفيروس". 

وأضاف "مجاهد"، خلال برنامج "الآن" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بأن الوزارة حريصة على كشف كل تفاصيل وضع فيروس كورونا في مصر، ولهذا أصدرت تقريرا للرد ما تردد بشأن ما أثير عن إصابة مواطنين فرنسيين بالكورونا عقب عودتهم إلى مصر. 

وأشار إلي أنه تم زيارة الفندق الذي كان يقيم فيه الفوج، ومناظرة العاملين بالمكان، مؤكدا أن أي حالة قادمة من من البلاد التي ظهر بها الفيروس يتم مناظرتها، وإذا ظهر عليها أي أعراض يتم عزلها، وإذا لم تظهر أعراض يتم متابعتها لمدة 14 يوما. 

ولفت إلى أن الحالة الثالثة التي ثبت إصابتها بالفيروس، هي لمواطن مصري، دخل البلاد ولم تكن تظهر عليه أعراض، ولكن خلال فترة المتابعة ظهرت الأعراض، وتم عمل الإجراءات الاحترازية كافة على كل المخالطين. 

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