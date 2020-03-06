أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، ضمن منافسات مختلفة.
"المصريون" تستعرض فى التقرير التالى أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة
دورى أبطال أفريقيا
الترجى Vs الزمالك 9:00 على قناة beIN SPORT HD 1
الدورى الإسبانى
ديبورتيفو ألافيس Vs فالنسيا 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3
الدورى الألمانى
بادربورن Vs كولن 9:00 على قناة beIN SPORT HD 5
الدورى الفرنسي
مارسيليا Vs أميان 10:00 على قناة beIN SPORT HD 6
الدورى السعودى
الرائد Vs الفتح 3:05 على قناة السعودية الرياضية
الوحدة Vs ضمك 6:05 على قناة السعودية الرياضية
الأهلى Vs الفيحاء 7:40 على قناة السعودية الرياضية
الدورى الإماراتى
اتحاد كلباء Vs الجزيرة 3:30 على قناة أبو ظبى الرياضية
الوحدة Vs عجمان 3:30 على قناة أبو ظبى الرياضية
شباب الأهلى دبى Vs النصر 6:15 على قناة أبو ظبى الرياضية
عصر03:31 م
فجر
04:58
شروق
06:21
ظهر
12:11
عصر
15:31
مغرب
18:02
عشاء
19:32