» العلماء يحذرون من سلالة جديدة من "كورنا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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العلماء

ووهان

فيروس كورنا

سلالة جديدة

"كورنا"

أعلن علماء صينيون، والذين يقومون بدراسة أصل تفشي الأمراض الفيروسية ، عن نوعين جديدين من فيروس "كورونا" يتسببان في العدوي أحدهما أكثر فتكا وعدوانية.

وأضاف العلماء في كلية علوم الحياة بجامعة بكين ومعهد باستور في شنغهاي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أن الدراسات الأولية كشفت عن وجود نوع أكثر عدوانية من فيروس كورونا الجديد المرتبط بتفشي المرض في"ووهان".

وأشار العلماء إلي أن هذا النوع يمثل 70% من السلالات التي حللت في حين كان 30% منها يرتبط بنوع أقل عدوانية لافتين إلي أن معدل انتشار الفيروس الأكثر عدوانية انخفض بعد أوائل يناير 2020.

وأضاف العلماء أن العقار المستخدم في علاج الإيبولا قد يكون فعالا أيضا في علاج المرضي المصابين بفيروس كورونا ولكن النتائج بحاجة إلي دراسات موسعة.


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