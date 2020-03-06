"الجنايني": " عاوز أربى عيالى"

06 مارس 2020 - 11:35 ص

قال عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إنه سعيد بتطبيق تقنية حكم الفيديو "الفار" في الدوري المصري لأول مرة واعتبارها إنجاز من إنجازات المسئولين الحاليين في اتحاد الكرة، قائلا: "إحنا بنحط الكرة المصرية في مكانها المفروض الطبيعي والعالم كله شغال بنفس الطريق، والفار آخر تقنية وصلت للملاعب العالمية".

ورد "الجنايني"، في لقاء بكاميرا برنامج "مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة القاهرة والناس، على سؤال متعلق بمدى إمكانية خوضه انتخابات رئاسة نادي الزمالك القادمة في 2021، قائلا: "يا راجل.. أنا ولا هنزل انتخابات ولا عايز حاجة وأنا عايز أروح أربي عيالي".

وتابع : لا أرغب في خوض انتخابات رئاسة اتحاد الكرة أو الاستمرار في عملى، مضيفا "أنا مش عايز حاجة ولا عايز استمر وبحاول اضغط أعمالي لإنهاء مهمتي".