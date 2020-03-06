بسمة وهبة : كورونا بتخاف مننا

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بسمة وهبة

كورونا

أون إي

اتهمت الإعلامية بسمة وهبة، قناة "الجزيرة" القطرية ، بإثارة الذعر بين المصريين وترويج معلومات مغلوطة عن انتشار فيروس كورونا في إحدى المدارس.

 وقالت وهبة خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية " أون إي " إن مصر لا تحارب فيروس "كورونا" فقط، بل تحارب ما هو أخطر بكثير من ذلك، لافتة إلى أن هناك في الخارج والداخل من ينشرون الشائعات لتخويف وترويع المصريين.

وأضافت ، الشائعات كلها تسير في نفس خط قناة الجزيرة القطرية، ودولة قطر، التي تستقبل الصينيين أنفسهم وتمنع دخول المصريين معقبة :"انتبهوا لما يتم نشره وتأكدوا من مصداقيته قبل تداوله والحديث عنه،وأحب أقول للجزيرة و العاملين عليها إحنا كورونا اللي بتخاف مننا".


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