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هذه العلامات تشير للإصابة بـ"حصوات" في الكلي

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"حصوات" الكلي
"حصوات" الكلي
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متابعات- أمينة عبد العال

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الكلى

حصوات

حصوات الكلى

قد يعاني البعض من وجود آلام شديدة مبرحة في الكلي ولا يعرفون ما السبب في ذلك ، إلا أن هناك بعض الأعراض التي تشير إلي وجود حصوات في الكلي.

وأشارت "صدي" في تقريرها إلي أن أهم هذه العلامات هي :

تغير لون البول مع الشعور بالحرقان يصاحبها رائحة كريهة نتيجة لتحرك الحصوات نحو المثانة.

الآلام الشديدة والتي تظهر في أجزاء مختلفة من الجسم في البطن أو الظهر أو الفخذ لأنها تكون عالقة في الحالب وتسبب ضغط علي الكلي.

ارتفاع درجة حرارة الجسم بسبب الخلل في الكليتين.

الإرهاق المستمر لأن الحصوات تعمل علي ارتفاع درجة السموم داخل الجسم مما يؤدي إلي الشعور بالتعب والضعف العام بشكل مستمر.

الغثيان يصاحب مشاكل الكلي لتأثيرها علي الجهاز الهضمي .

وأشار العلماء إلي أن أهم طرق الوقاية  هي تناول كميات كبيرة من الماء خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي مع الكلي تجنبا لمشاكلها.

كما لفت المتخصصين إلي أنه يجب التوقف عن تناول كميات كبيرة من السكر والبروتين والصوديوم وعدم الإفراط في تناول مكملات الكالسيوم وفيتامين د والحفاظ علي الوزن المثالي.


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