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وزيرة الصحة تخضع لإجراءات الفحص الطبي فور عودتها من الصين

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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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متابعات- الدويني فولي

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خضعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والوفد المرافق لها، لإجراءات الفحص الطبي، فور وصولها من الصين لمطار القاهرة الدولي، ضمن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.
وقال بيان وزارة الصحة، إن زيارة الوزيرة للصين جاءت في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، متضمنة تبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين، لتعزيز سبل التعاون في مكافحة فيروس الكورونا المستجد “كوفيد – 19”
وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وصول الوزيرة قام فريق الحجر الصحي بمطار القاهرة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية مت الوزيرة والوفد المرافق لها من خلال قياس درجة حرارة الجسم، والتأكد من عدم وجود أي أعراض تنفسية.
وأشار مجاهد إلى أنه تم سحب عينات من الوزيرة والوفد المرافق لها وإرسالها إلى المعامل المركزية، كما سيتم متابعتهم لمدة 14 يومًا وهي فترة حضانة الفيروس.





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