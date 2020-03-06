» الأهلى بالزى الرسمى أمام "صن داونز"

06 مارس 2020 - 01:29 م

أسفر الاجتماع الفنى الذى عقد لمباراة الأهلى وصن داونز، بحضور مندوبى الفريقين والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن ارتداء الأهلى زيه التقليدى المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدى حارس المرمى الطاقم البنفسجى، فيما يرتدى صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء، على أن يرتدى حارس مرماه الطاقم الأخضر.

ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى الثالثة عصر غد السبت، باستاد لوكاس موريبى فى بريتوريا فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا.