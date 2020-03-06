3 دول تطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

06 مارس 2020 - 01:46 م

تقدمت 3 دول من أجل الحصول على حق استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بينما تقدمت فيه دولة وحيدة لطلب احتضان الموقعة النهائية لبطولة الكونفدرالية، وسط غياب مصر عن قائمة المطالبين، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتقدمت كل من تونس، المغرب والكاميرون، بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، من أجل استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، في الوقت الذي تفردت المغرب بطلب استضافة نهائي الكونفدرالية، ولم تتقدم مصر بأي طلبات لاحتضان أي من الأحداث النهائية للبطولتين القاريتين، على أن يعلن كاف عن القرار النهائي يوم 12 مارس الجاري.