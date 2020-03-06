موكب جنائزي مهيب لضحايا انفجار غزة

06 مارس 2020 - 01:52 م

خرج الآلاف في موكب جنائزي مهيب لتشييع جثامين الشهداء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة .

وبحسب ما نشرته وكالة غزة الآن فإن الشهداء هم : (لينا إياد حمدان 16 عاما , و سلوى عبد الوهاب حمدان 47 عاما , و ريتال أحمد عيد 3 أعوام , سالي أحمد عيد 16 عاما , وفراس ماجد عوض الله 12 عاما , عدي ماجد أبو يوسف 19 عاما) .

وكان الآلاف قد خرجوا بعد ظهر اليوم الجمعة في تشييع جثاماني 10 شهداء ارتقوا جراء الحريق الكبير الذي نشب في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة .

وقام المشيعون بأداء صلاة الجنازة في مسجد القسام في مخيم النصيرات , والمسجد الكبير في مخيم البريج وسط قطاع غزة .

وكان حريق ضخم قد تسبب ظهر أمس، في وقوع عشرات الإصابات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحريق ناتج عن انفجار في عدد من أسطوانات الغاز التابعة لأحد المخابز.

ونقلت وكالة غزة الآن أمس أن عدد الإصابات وصل إلى أكثر من 50 مصابا، جراء الحريق في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وصرحت وزارة الصحة، أن عددا من المواطنين وصولوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، بجراح مختلفة ،والجهات المختصة تتابع ملابسات الحادث.











