  • الجمعة 06 مارس 2020
  • بتوقيت مصر03:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إعلامية شهيرة تثير الجدل بعمليات تجميل.. ومتابعوها: "عروسة بلاستيك"

إعلامية شهيرة تثير الجدل بعمليات تجميل.. ومتابعوها: "عروسة بلاستيك"

مقتل 5 في انفجار تونس الانتحاري

مقتل 5 في تفجير تونس الانتحاري

السعودية.. طعن إمام مسجد في صلاة الجمعة

السعودية.. طعن إمام مسجد في صلاة الجمعة

من التفجير

أول فيديو.. لمحاولة تفجير السفارة الأمريكية بتونس

باخرة

التفاصيل الكاملة لإصابة 12 مصريا بكورونا في الأقصر

ارشيف

قبل مباراة الترجي.. صدمة غير متوقعة للزمالك

موكب جنائزي مهيب لضحايا انفجار غزة

موكب جنائزي مهيب لضحايا انفجار غزة

من التفجير

تفجير انتحاري بمحيط السفارة الأمريكية في عاصمة عربية

وزيرة الصحة

الصحة: اكتشاف 12 حالة حاملة لكورونا في رحلة نيلية بالأقصر

ارشيف

3 دول تطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

السعودية.. طعن إمام مسجد في صلاة الجمعة

قضايا وحوادث

السعودية.. طعن إمام مسجد في صلاة الجمعة
السعودية.. طعن إمام مسجد في صلاة الجمعة
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة مدوية عن علاقة إمام مسجد في لندن بمقتل الأميرة ديانا

#

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار مسجد بالبحيرة

#

ضبط مصنع للخمور بالسعودية يصدر آلاف اللترات

#

3 مصابين في حادثة طعن بالعاصمة الهولندية

إمام مسجد

أخبار السعودية

صلاة الجمعة

طعن

بيشا

في واقعة صادمة تعرض إمام وخطيب مسجد بمركز الحقو في محافظة بيش- شمال منطقة جازان، اليوم الجمعة لعملية طعن.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الجاني يعاني من أمراض نفسيا، حيث هاجم الإمام في أثناء أدائه صلاة الجمعة، ما تسبب في نقله  إلى مستشفى بيش العام.

وبحسب ما ذكرته صحيفة سبق عن الأهالي فإن الجاني شخص معتل نفسيا وهو من سكان القرية، وأقدم على طعن الإمام خلال الركعة الثانية، ما أدى إلى إصابته.

وأفادت مصادر طبية أن حالة الإمام مستقرة، ويتلقى العلاج اللازم في المستشفى حاليا، فيما بدأت الجهات المعنية إجراءاتها، وكشف ملابسات الواقعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أول تعليق من السفارة الأمريكية في تونس حول التفجير الانتحاري
» "كورونا بخطبة الجمعة" ماذا قال عنها وزير الأوقاف
» أسرار جديدة تكشفها ممثلة شابة عن علاقة "العوضي" وياسمين عبد العزيز
» البابا يشهد حفل مرور 35 عاما على إنشاء اجتماع أسرة الأنبا أرسانيوس
» الأهلى بالزى الرسمى أمام "صن داونز"
» وزيرة الصحة تخضع لإجراءات الفحص الطبي فور عودتها من الصين
» هذه العلامات تشير للإصابة بـ"حصوات" في الكلي
» العلماء يحذرون من سلالة جديدة من "كورنا"
» وصلة رقص جريئة لنجلة "عمرو دياب"
» الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات
» "فايلر" يتحدث عن موقعة "صن داونز"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:31 م

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب