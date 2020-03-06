السعودية.. طعن إمام مسجد في صلاة الجمعة

06 مارس 2020 - 02:19 م

في واقعة صادمة تعرض إمام وخطيب مسجد بمركز الحقو في محافظة بيش- شمال منطقة جازان، اليوم الجمعة لعملية طعن.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الجاني يعاني من أمراض نفسيا، حيث هاجم الإمام في أثناء أدائه صلاة الجمعة، ما تسبب في نقله إلى مستشفى بيش العام.

وبحسب ما ذكرته صحيفة سبق عن الأهالي فإن الجاني شخص معتل نفسيا وهو من سكان القرية، وأقدم على طعن الإمام خلال الركعة الثانية، ما أدى إلى إصابته.

وأفادت مصادر طبية أن حالة الإمام مستقرة، ويتلقى العلاج اللازم في المستشفى حاليا، فيما بدأت الجهات المعنية إجراءاتها، وكشف ملابسات الواقعة.