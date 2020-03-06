مقتل 5 في تفجير تونس الانتحاري

06 مارس 2020 - 02:35 م

أعلنت الحكومة التونسية عن مقتل 5 عناصر أمن في الهجوم الانتحاري قرب السفارة الأميريكية.

يأتي هذا بعدما نقت السلطات التونسية قبل قليل سقوط قتلى من عناصر الأمن.

وكانت أفادت إعلام تونسية، قد أعلنت اليوم الجمعة، أن انتحاريا فجر نفسه، مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي لمقر السفارة الأمريكية في العاصمة التونسية.

وأذاع راديو موزاييك المحلي أن العملية أسفرت عن 5 إصابات متفاوتة في صفوف الأمنيين الذين كانوا في عين المكان.

كما تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الذعر والرعب بمكان الحادث، الذي وقع فيه الانفجار.