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إعلامية شهيرة تثير الجدل بعمليات تجميل.. ومتابعوها: "عروسة بلاستيك"

إعلامية شهيرة تثير الجدل بعمليات تجميل.. ومتابعوها: "عروسة بلاستيك"

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إعلامية شهيرة تثير الجدل بعمليات تجميل.. ومتابعوها: "عروسة بلاستيك"

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إعلامية شهيرة تثير الجدل بعمليات تجميل.. ومتابعوها: "عروسة بلاستيك"
إعلامية شهيرة تثير الجدل بعمليات تجميل.. ومتابعوها: "عروسة بلاستيك"
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متابعات- أمينة عبد العال

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عمليات تجميل

حليمة بولند

اعلامية كويتية

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند  حالة من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة لها واضحا عليها عمليات التجميل التي أجرتها بشكل كبير.

وعلق المتابعين علي الصور والتي يبدو فيها نحتها لوجهها بالقول: " شبيهة بالعروسة مصنوعة من البلاستيك".

وخضعت بولند لجلسة تصوير جديدة ترتدي فيها فستان أسود مكشوف الكتفين بالحناء علي يديها.

يذكرأن الممثل والمخرج والمنتج خالد منقاح قد نفي زواجه من حليمة في لقاء أجري معه ضمن حلقة من برنامج " اس بي سي، مؤكدا أن العلاقة التي تجمعهما هي علاقة صداقة وعمل فقط.





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