سحب عينات من وزيرة الصحة ووضعها تحت المراقبة

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أحمد سالم

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أعلن مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لوزيرة الصحة والوفد المرافق لها فور قدومهم من الصين.

جاء ذلك عن طريق قياس درجة حرارة الجسم، والتأكد من عدم وجود أي أعراض تنفسية، مشيرًا إلى أنه تم سحب عينات من الوزيرة والوفد المرافق لها.

وأشار، إلى أن العينات سيتم إرسالها إلى المعامل المركزية، فضلًا عن متابعة الوزيرة والمرافقين لها لمدة 14 يومًا وهي فترة حضانة الفيروس.

وعادت صباح اليوم، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والوفد المرافق لها من دولة الصين، إلى مطار القاهرة الدولي.

جاء ذلك بعد رحلة استمرت لما يقرب من أسبوع، إذ ذهبت لجمهورية الصين في زيارة تضامنية مع الشعب الصيني حاملة رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية وسلمت هدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الوقائية.

وتأتي تلك الزيارة في إطار التعاون المشترك بين البلدين، وتهدف لتبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون في محاربة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».


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