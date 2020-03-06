  • الجمعة 06 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

أخطر تطورات "كورونا" في العالم يشهدها لبنان

السعودية

بيان ناري من السعودية بشأن تونس

سحب عينات من وزيرة الصحة

سحب عينات من وزيرة الصحة ووضعها تحت المراقبة

ارشيفية

الإسلاميون وشيخ الأزهر.. صدام وانقسام

إعلامية شهيرة تثير الجدل بعمليات تجميل.. ومتابعوها: "عروسة بلاستيك"

إعلامية شهيرة تثير الجدل بعمليات تجميل.. ومتابعوها: "عروسة بلاستيك"

مقتل 5 في انفجار تونس الانتحاري

مقتل 5 في تفجير تونس الانتحاري

السعودية.. طعن إمام مسجد في صلاة الجمعة

السعودية.. طعن إمام مسجد في صلاة الجمعة

من التفجير

أول فيديو.. لمحاولة تفجير السفارة الأمريكية بتونس

باخرة

التفاصيل الكاملة لإصابة 12 مصريا بكورونا في الأقصر

ارشيف

قبل مباراة الترجي.. صدمة غير متوقعة للزمالك

ثلاثة ملاعب إفريقية تتقدم لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا

الرياضة

دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

«موسيماني»: صن داونز استحق الخسارة أمام الأهلي

#

أول تعليق لـ«معلول» بعد هدفيه أمام صن داونز

#

مدرب صن داونز يشير لجماهير الأهلي بـ«الخمسة»

#

5 ملاعب مُرشحة لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا وموعد الإعلان

تقدمت ثلاث دول بشكل رسمي، لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يقام النهائي في مباراة واحدة بدون ذهاب وإياب لأول مرة في تاريخ البطولة، بعد تعديل نظام المسابقة على طريقة دوري أبطال أوروبا.

ونشر الكاف بياناً، اليوم الجمعة، عبر موقعه الرسمي، أكد فيه أن 3 دول تقدمت بطلبات رسمية لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب غلق باب التقدم فى 20 فبراير الماضي، وهي الكاميرون والمغرب وتونس.

وأوضح الكاف أن الكاميرون تقدمت بطلب استضافة المباراة على ملعب جابوما فى مدينة دوالا (50 ألف متفرج)، بينما المغرب قدمت ملعب مركب محمد الخامس فى الدار البيضاء (45.8 ألف متفرج)، وتونس طلب إقامة النهائي على ملعب رادس الأولمبي بالعاصمة (65 ألف متفرج).

وقال الكاف فى بيانه أن الطلبات ستراجع وسيتم تقييمها بناءً على البنية التحتية والإقامة والاشتراطات الطبية، على أن يتم الإعلان عن الملعب المستضيف يوم 12 مارس الجاري خلال اجتماع لجنة الطوارئ للاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 29 مايو الجاري.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» موعد مباراة الزمالك والترجي في ربع نهائي دوري الأبطال
» ثلاثة ملاعب إفريقية تتقدم لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا
» أول تعليق من السفارة الأمريكية في تونس حول التفجير الانتحاري
» "كورونا بخطبة الجمعة" ماذا قال عنها وزير الأوقاف
» أسرار جديدة تكشفها ممثلة شابة عن علاقة "العوضي" وياسمين عبد العزيز
» البابا يشهد حفل مرور 35 عاما على إنشاء اجتماع أسرة الأنبا أرسانيوس
» الأهلى بالزى الرسمى أمام "صن داونز"
» وزيرة الصحة تخضع لإجراءات الفحص الطبي فور عودتها من الصين
» هذه العلامات تشير للإصابة بـ"حصوات" في الكلي
» العلماء يحذرون من سلالة جديدة من "كورنا"
» وصلة رقص جريئة لنجلة "عمرو دياب"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:02 م

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب