» ثلاثة ملاعب إفريقية تتقدم لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا

تقدمت ثلاث دول بشكل رسمي، لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يقام النهائي في مباراة واحدة بدون ذهاب وإياب لأول مرة في تاريخ البطولة، بعد تعديل نظام المسابقة على طريقة دوري أبطال أوروبا.

ونشر الكاف بياناً، اليوم الجمعة، عبر موقعه الرسمي، أكد فيه أن 3 دول تقدمت بطلبات رسمية لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب غلق باب التقدم فى 20 فبراير الماضي، وهي الكاميرون والمغرب وتونس.

وأوضح الكاف أن الكاميرون تقدمت بطلب استضافة المباراة على ملعب جابوما فى مدينة دوالا (50 ألف متفرج)، بينما المغرب قدمت ملعب مركب محمد الخامس فى الدار البيضاء (45.8 ألف متفرج)، وتونس طلب إقامة النهائي على ملعب رادس الأولمبي بالعاصمة (65 ألف متفرج).

وقال الكاف فى بيانه أن الطلبات ستراجع وسيتم تقييمها بناءً على البنية التحتية والإقامة والاشتراطات الطبية، على أن يتم الإعلان عن الملعب المستضيف يوم 12 مارس الجاري خلال اجتماع لجنة الطوارئ للاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 29 مايو الجاري.