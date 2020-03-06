بيان ناري من السعودية بشأن تونس

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تفجير تونس

أصدرت الخارجية السعودية بيانًا قبل قليل، بشأن التفجير الإرهابي الذي شهدته تونس ظهر اليوم وأسفر عن قتلى وجرحى.

وقالت الخارجية السعودية: "تعرب "الوزارة عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، والذي تسبب بمقتل رجل أمن وإصابة آخرين.

وشدد على أن الرياض تجدد التأكيد على موقف المملكة الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب.

وأكد وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية التونسية في مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها.

وقتل في الحادث الذي وقع بمحيط السفارة الأمريكية بتونس العاصمة رجل شرطة.

وأفادت وسائل الإعلام التونسية بأن الأمني الذي فارق الحياة، يحمل رتبة ملازم أول من ولاية سيدي بوزيد، ويدعى توفيق الميساوي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية في بيان إن انتحاريين استهدافا دورية أمنية بمنطقة البحيرة 2 بالشارع المقابل للسفارة الأمريكية.

وأسفرت العملية الإرهابية عن مصرع الانتحاريين وإصابة 4 أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى إصابة مدني إصابة خفيفة.


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