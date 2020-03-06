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فيديو صادم.. يمارسان الجنس على محطة القطار

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فيديو وراء ضبط طالبين يمارسان الجنس داخل الحرم الجامعي

ضبط شاب وفتاة متلبسين بممارسة الجنس على رصيف محطة القطار بولاية كاليفورنيا على مرأى من ركاب آخرين كانوا يقفون في انتظار القطار.

ووثق مقطع فيديو تم التقاطه عبر الهاتف، الشاب والفتاة بينما ينخرطان في الممارسة الحميمية على محطة رصيف القطار بمدينة لوس أنجلوس خلال ساعات النهار.

ويبدو أن كلاً من الشاب والفتاة يتمتعان بالجرأة إلى الحد أنهما لا يخجلان من ممارسة الجنس أمام الآخرين، وفي وضح النهار.

وبينما أخذ الشخص الذي التقط الفيديو في الصراخ والضحك بعد أن أصيب بالصدمة جراء الموقف، حاول الركاب الآخرون تجاهل المشهد برمته.

وفي ديسمبر الماضي، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو لرجل وامرأة يمارسان الجنس داخل محطة مترو "مانهاتن" بنيويورك، على مرأى من الجميع.

وأطقت شرطة نيويورك على إثر تداول الفيديو، عملية بحث عن الرجل والمرأة اللذين مارسا الجنس أكثر من مرة داخل محطات مترو أنفاق مانهاتن.
https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/horny-couple-caught-romping-train-21641733


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