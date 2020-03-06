» ورعب بين المصلين.. طعن إمام مسجد أثناء الصلاة بالسعودية

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الطيب حسين

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السعودية

طعن امام مسجد

مختل نفسيا

كشفت صحيفة "سبق" السعودية، عن واقعة مؤسفة شهدتها البلاد اليوم الجمعة، حيث تعرض إمام مسجد للطعن أثناء الصلاة.

وقالت إن إمام وخطيب جامع في جنوب السعودية تعرض لهجوم بسكين أثناء أدائه صلاة الجمعة، ما أثار حالة من الرعب بين المصلين.

وأسفر الهجوم عن إصابة الإمام بجرح نقل على إثره للمستشفى.

وأوضحت أن الضحية، الذي تعرض لما وصفته بـ"الطعنة الغادرة"، هو إمام وخطيب جامع طناطن بمركز الحقو التابع لمحافظة بيش في شمال منطقة جازان.

ونقلت الصحيفة عن بعض الأهالي المحليين قولهم إن الجاني مختل نفسيا من سكان القرية، وأقدم على طعن الإمام خلال الركعة الثانية، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى.

وأشارت مصادر طبية، حسب "سبق"، إلى أن حالة الإمام مستقرة، ويتلقى حاليا العلاج اللازم في المستشفى، فيما بدأت الجهات المعنية الإجراءات الضرورية في إطار القضية.

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