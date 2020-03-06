» بالفيديو.. زئير جماهير الترجي يهز تونس

الطيب حسين
رصدت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تحركات حاشدة لجماهير الترجي التونسي لدخول استاد رادس.
ويشعد الملعب في التاسعة مساء لقاء الترجي والزمالك في إياب ثمن نهائي دورى أبطال إفريقيا، وانتهى اللقاء الذهاب بالقاهرة بفوز الزمالك بثلاثة 3 أهداف لهدفين.
واستبعد اللاعب محمد أوناجم صانع ألعاب نادي الزمالك، من تشكيل فريقه لمواجهة الترجي اليوم.
وكتب "أوناجم" عبر "فيس بوك"، "تم استبعادي بسبب الإصابة من مباراة الليلة".
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