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نجم الزمالك السابق: "شيكابالا" يجهز مفاجأة لجمهور الأهلي

الرياضة

شيكابالا
شيكابالا
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الطيب حسين

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شيكابالا

السوبر المصري

جماهير الأهلي

كشف الكابتن عصام مرعي، لاعب نادي الزمالك السابق، عن مفاجأة يجهزها نجم الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن شيكابالا سيعتذر لجمهور الأهلي على الفعل الفاضح في مباراة السوبر المصري.

وذكر أن شيكابالا "لاعب طيب القلب ومن السهل استفزازه"، مشيرًا غلى أن ما قام به مرفوض من الجميع.

واستدرك: "لكنه كان رد فعل عن تجاوزات في حق زوجته وأمه"، موضحًا أنه "نادم على الفعل الفاضح الذي ارتكبه وهو لم يكن في وعيه حتى أنه حزين ولكنه كان حزينا على ما بدر من قلة من جماهير الأهلي تجاه أسرته".


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