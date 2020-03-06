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الشعباني يعلن تشكيل الترجي لمواجهة الزمالك

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أحمد سالم

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أعلن معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك في إطار إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الترجي سيشهد العديد من التغييرات من خلال الدفع بالظهير حسين الربيع لقيادة الجانب الأيسر بدلاً من إلياس الشتي، كما سيدفع الشعباني بالجزائري عبد القادر بدران بدلاً من شمس الدين زوادي والذي شارك في مباراة الذهاب.

الشعباني والذي لن يظهر على المقاعد الفنية بسبب عقوبة الإيقاف من الاتحاد الأفريقي "كاف" قرر الدفع بثلاثي وسط ملعب عكس المباراة الماضية من خلال الاعتماد على فادي بن شوق والثنائي الأفريقي فوسيني كوليبالي وكوامي بونسو.

الجانب الهجومي سيشهد ظهور الثلاثي الليبي حمدو الهوني وبلال بن ساحة على أن يقود الهجوم الإيفواري إبراهيما واتارا.


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