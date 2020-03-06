» أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه

الطيب حسين
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك مقارنة بآخر سعر يوم أمس.
وبلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى، 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع.
وفى بنك أبو ظبى الإسلامى بلغ السعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.
أما بنك مصر فسجل السعر 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.
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