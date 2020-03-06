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وفاة ثالث ضحايا حبة الغلال في واقعة «هزار البنات»

قضايا وحوادث

الضحية الثالثة
الضحية الثالثة
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أحمد سالم

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مفاجآت في وفاة والد إيهاب توفيق في حريق فيلته

لقيت الطالبة الثالثة في واقعة "هزار الـ3 بنات"، "شاهندة" مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد ساعات من وفاة زميلتيها بسنت إيهاب 15 سنة، و"إيمان" 16 سنة، عقب إصابتهن بالتسمم جراء تناولهن "الحبة القاتلة" والمستخدمة لحفظ الغلال، على سبيل الهزار.

وأكدت التحريات أن الواقعة سببها العنف الأسري، ومعاناة الطالبات الثلاث من مشاكل عائلية.

وأفادت التحريات، أن الضحايا تناولن الحبة القاتلة، "بدافع الهزار"، لاختبار شعور ذويهم إثر علمهم بمحاولتهن الانتحار فقالت إحداهن للأخرتين: "تعالوا نحاول ننتحر أو نموت ونشوف أهلنا هيعملوا إيه؟".

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بتناول 3 طالبات بالصف الثالث الإعدادي، حبة حفظ الغلال السامة، ما تسبب في وفاة إحداهن وإصابة اثنتين، قبل أن يجري تحرير مذكرة ملحقة بالبلاغ بوفاة المصابتين؛ ليصبح عدد الضحايا 3 أشخاص.

وتبين أن الطفلة الأولى وتدعى بسنت إيهاب 15 سنة، تناولت نصف قرص من حبوب حفظ الغلال، بينما اقتسمت صديقتاها "إيمان، وشاهندة" النصف الآخر.

وتحرر محضر رقم 1726 إداري أبوكبير لسنة 2020 بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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