بالصور.. مسئول قطري يصدم الجميع بتحويل مسجد لحانة خمور

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المسجد بعد تحويله لمتحف
المسجد بعد تحويله لمتحف
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الطيب حسين

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مسجد

مسئول قطري

حانة خمور

كشف وزير الدولة القطري حمد الكواري، عن مفاجأة صادمة حدثت لمسجد في أورجواي بتحويله إلى حانة خمور ثم إلى متحف للأحياء البحرية.

وكتب عبر حسابه على "تويتر" أنه شاهد على كورنيش العاصمة الأورجوانية (منتفيديو ) مسجدًا ولكنه ليس مسجدًا قصة مثيرة فيها الكثير من العبر والدروس ادعوكم لقراءتها"، وشرح القصة عبر حسابه على "انستجرام".

وذكر أن المسجد كان لثري مسلم وعندما مات اختلف أبناؤه على الميراث وحولوا المسجد إلى حانة خمور، قبل أن تتسلمه الدولة وتحوله إلى متحف للأحياء البحرية.


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