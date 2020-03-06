إعلامية إماراتية تحذر إثيوبيا من غضب مصر

الطيب حسين
علقت الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي، على الأزمة الدائرة حاليًا بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.
وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "التعنت الأثيوبي فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة هو إعلان حرب على الدولة المصرية، وفيما يبدو أثيوبيا تلعب بالنار وهي تظن أنها الرابح من المماطلة والتسويف والخداع فيما يتعلق بالمفاوضات، الإدارة الأثيوبية تقرأ حكمة الموقف المصري بوصفه ضعف تدفعها إليه جهات تريد تركيع مصر".
التعنت الأثيوبي فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة هو إعلان حرب على الدولة المصرية
وفيما يبدو أثيوبيا تلعب بالنار وهي تظن أنها الرابح من المماطلة والتسويف والخداع فيما يتعلق بالمفاوضات
الإدارة الأثيوبية تقرأ حكمة الموقف المصري بوصفه ضعف تدفعها إليه جهات تريد تركيع مصر #سد_النهضة
— مريم الكعبي (@maryam1001) March 6, 2020
وختمت بقولها: "إثيوبيا تراهن على التسويف والمماطلة ولا تعلم عن شر الحليم إذا غضب".
التعنت الأثيوبي فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة هو إعلان حرب على الدولة المصرية— مريم الكعبي (@maryam1001) March 6, 2020
وفيما يبدو أثيوبيا تلعب بالنار وهي تظن أنها الرابح من المماطلة والتسويف والخداع فيما يتعلق بالمفاوضات
الإدارة الأثيوبية تقرأ حكمة الموقف المصري بوصفه ضعف تدفعها إليه جهات تريد تركيع مصر #سد_النهضة
أثيوبيا تراهن على التسويف والمماطلة— مريم الكعبي (@maryam1001) March 6, 2020
ولا تعلم عن شر الحليم إذا غضب #سد_النهضة
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