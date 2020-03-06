» انتشار فرق فحص بأسوان بعد اكتشاف إصابات كورونا

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فحص المخالطين لمصابي فيروس كورونا
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أحمد سالم

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أصدرت مديرية الصحة بأسوان، قبل قليل، بيانا إعلاميا حول التدابير الاحترازية التي تنتهجها مديرية الشئون الصحية بأسوان، عقب اكتشاف إصابة 12 مصريا بأحد الفنادق السياحية العائمة، التي تعمل ما بين "أسوان – الأقصر"، بفيروس كورونا.

وجاء في البيان "في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها المديرية حيال فيروس الكورونا المستجد، وفي ضوء ما أعلنته وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، عن اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

ووفقا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تقوم المديرية باتخاذ إجراءات سريعة ومشددة بالمنافذ الجوية والنهرية والبرية، كذلك شرعت المديرية تحت إشراف مباشر من الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل الوزارة، والدكتور مصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي، في نشر فرق سريعة لفحص جميع المخالطين والمتعاملين مع الباخرة المذكورة، كذلك القيام بإجراءات تعقيم وكشف علي العاملين بالفنادق السياحية النيلية والمتحركة والدهبيات وأصحاب المراكب وأصحاب البازارات.





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