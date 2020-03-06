السعودية تطالب مواطنيها بهذا الأمر العاجل

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كورونا بالسعودية

دعت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، المواطنين الذين زاروا إيران مؤخرًا، إلى إبلاغ الجهات المختصة، تزامنًا مع إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين الذين تواجدوا في إيران خلال الأربعة عشر يوما الماضية، بإعلام السلطات بذلك قبل نهاية يوم السبت، تفاديا لتطبيق العقوبات.

وكتبت على حسابها في "تويتر":"بادر بالإفصاح عن تواجدك في إيران خلال الـ 14 يوما الماضية بالاتصال على رقم الصحة 937 ومن خارج المملكة 966920005937+ حفاظا على صحتك، وصحة أسرتك والمجتمع، وتفاديا لتطبيق العقوبات قبل نهاية يوم السبت 12 رجب 1441 الموافق 7 مارس 2020".

ويوم أمس اتهم مسؤول سعودي طهران، بالقيام بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيها الإصابات بفيروس كورونا.

وحمل المصدر نفسه إيران المسؤولية المباشرة في التسبب في تفشي الإصابة بالفيروس وانتشاره عبر العالم، مطالبا طهران بالإفصاح عن هويات المواطنين السعوديين الذين زاروها بشكل مخالف منذ الأول من فبراير الماضي.

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