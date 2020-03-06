"أوبك": مشاورات "أوبك+" ستستمر

06 مارس 2020 - 09:56 م

أعلن الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد بركيندو أن وزراء دول "أوبك+" اتفقوا على مواصلة المشاورات حول صفقة لخفض إنتاج النفط.

وقال بركيندو في ختام الاجتماع الوزاري لدول "أوبك+" في فيينا، اليوم الجمعة: "انتهى اللقاء، لكن المشاورات ستستمر. واتفقنا على مواصلتها حتى نتخذ قرارا".

وأضاف أن هناك توافقا عاما بين دول "أوبك" والدول النفطية من غير الأعضاء في المنظمة بشأن ضرورة المساهمة في استقرار سوق النفط العالمية، مضيفا أن كل الدول تقريبا من غير أعضاء "أوبك"، والمشاركة في الاتفاق، أيدت مقترح "أوبك" بتخفيض الإنتاج إضافيا بمقدار 1.5 مليون برميل في اليوم.

وأكد أن عددا من دول "أوبك+" ستواصل مناقشات غير رسمية، اليوم الجمعة، وأعرب عن تفاؤله بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق نهائيا.

تجدر الإشارة إلى أن وزراء الطاقة في دول "أوبك+" لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد القيود على إنتاج النفط.

وأفادت مصادر في فيينا بأنه تم إلغاء المؤتمر الصحفي الختامي لوزراء "أوبك+".