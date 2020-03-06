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بغداد تعدل بيانا عن الدول المحظور دخول رعاياها بسبب كورونا

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المصريون ووكالات

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عدلت وزارة الخارجية العراقية بيانا نشرته في وقت سابق الجمعة يحظر دخول رعايا 4 دول إلى البلاد في إطار إجراءات احترازية من فيروس "كورونا" المستجد.
وكان المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف أفاد في بيان بحظر دخول الوافدين من فرنسا وتركيا وإسبانيا ونيجيريا إلى البلاد، ليرتفع عدد الدول المحظور دخول رعاياها إلى العراق 13 دولة.
غير أن الوزارة سحبت في وقت لاحق البيان، وأصدرت بيانا آخر حذفت منه تركيا ونيجيريا؛ لينخفض عدد الدول المحظور دخول رعاياها إلى البلاد لـ11 دولة.
وقالت في البيان الجديد إنه "تم إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من فرنسا وإسبانيا؛ ليصبح عدد الدول المحظور دخول رعاياها إلى العراق 11 دولة".
وأضافت: "يُستثنى من قرار الحظر الوفود الدبلوماسية والرسمية".
وفي فبراير/شباط، حظرت السلطات العراقية دخول الوافدين من 9 دول هي الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين؛ في مسعى للحد من انتشار "كورونا" في البلاد.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة تعافي أول مصاب بالفيروس في البلاد.
وسجل العراق أول إصابة في 24 فبراير/شباط الماضي، في حين سُجلت أُولى الوفيات الأربعاء الماضي.
وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في العراق إلى 38 وعدد الوفيات إلى 3 حتى الجمعة.
وحتى إحصاءات الجمعة، انتشر "كورونا" في 94 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم.
وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم توفي منهم قرابة 3500 غالبيتهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض. -

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