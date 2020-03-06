لجنة فلسطينية شعبية تدعو لضغط دولي على إسرائيل

06 مارس 2020 - 11:40 م

دعت لجنة شعبية فلسطينية، الجمعة، المجتمع الدولي إلى الضغط لإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يفاقم المعاناة الإنسانية بالقطاع.



وقال جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن القطاع، في بيان، إن "غزة تعيش في حصار مستمر منذ 13 عاما، وكل يوم تبرز آثار جديدة لهذا الحصار الخطير، والإغلاق الذي يستهدف الإنسان الفلسطيني وصموده وثباته".

وأضاف: "لعل أبرز ما يمكن الحديث عنه من آثار خطيرة، هو الواقع الاقتصادي الذي يعاني حالة من الانهيار المتسارع، والذي يصعب السيطرة على آثاره ونتائجه".



وذكر الخضري بـ"إغلاق 5 آلاف منشأة اقتصادية منذ بداية الحصار (2006) وحتى يومنا هذا، مع تسارع وتزايد ذلك في السنوات الأخيرة".



وأكد أن هذه الصورة الصعبة والإغلاقات كفيلة بإعطاء صورة واضحة عن حجم المعاناة، وإلى أي حد وصلت هذه المعاناة.



وأشار إلى أن "واقع اللاجئين الفلسطينيين يزداد قسوة وضراوة في ظل استمرار أزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا".



وطالب الخضري المجتمع الدولي بـ"ضرورة التدخل باتجاهين، الأول الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار عن غزة، والثاني لتوجيه دعم خاص للأونروا وكذلك القطاعات الإنسانية في غزة".



والشهر الماضي، أطلق كريستيان ساندرز، القائم بأعمال "أونروا"، مناشدة للحصول على 1.4 مليار دولار لتمويل خدمات المنظمة الأممية لعام 2020.



وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ.



ولا تخفي الولايات المتحدة وإسرائيل رغبتهما في إلغاء الوكالة الأممية؛ حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في 2017، إلى تفكيكها.