  • السبت 07 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:47 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

"أديب" يفتح النار على إثيوبيا بسبب بيانات أزمة سد النهضة

فيروس كورونا

3 سيناريوهات حكومية للتعامل مع فيروس "كورونا"

فتح باب الالتماسات اليوم بكلية تجارة جامعة عين شمس

هذا ما قاله رئيس جامعة عين شمس عن حظر النقاب

أسامة هيكل

تعليق ناري من "هيكل" على شائعات انتشار "كورونا"

ترامب

ترامب يرصد 8.3 مليارات دولار لمكافحة "كورونا"

الزمالك والترجي

الزمالك يقصي الترجي ويتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال

المملكة العربية السعودية

السعودية تطالب مواطنيها بهذا الأمر العاجل

المسجد بعد تحويله لمتحف

بالصور.. مسئول قطري يصدم الجميع بتحويل مسجد لحانة خمور

حريق هائل يلتهم مسجدًا أثريًا وعشرات المنازل بالدرب الأحمر

فيديو.. حريق هائل يلتهم مسجدًا أثريًا وعشرات المنازل بالدرب الأحمر

كيف يحمي البيت الأبيض «ترامب» ومساعديه من «كورونا»؟

كيف يحمي البيت الأبيض «ترامب» ومساعديه من «كورونا»؟

لإنهاء حصار غزة..

لجنة فلسطينية شعبية تدعو لضغط دولي على إسرائيل

عرب وعالم

مظاهرات ضد حصار غزة
مظاهرات ضد حصار غزة
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

لجنة شعبية فلسطينية تستنكر تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة

#

حصار غزة يرفع معدل البطالة بين الشباب لـ70بالمائة

#

حصار غزة رفع معدلات الفقر والبطالة لـ60 بالمائة

#

2019 الأسوأ اقتصاديا على غزة بسبب الحصار

دعت لجنة شعبية فلسطينية، الجمعة، المجتمع الدولي إلى الضغط لإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يفاقم المعاناة الإنسانية بالقطاع.
وقال جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن القطاع، في بيان، إن "غزة تعيش في حصار مستمر منذ 13 عاما، وكل يوم تبرز آثار جديدة لهذا الحصار الخطير، والإغلاق الذي يستهدف الإنسان الفلسطيني وصموده وثباته".
وأضاف: "لعل أبرز ما يمكن الحديث عنه من آثار خطيرة، هو الواقع الاقتصادي الذي يعاني حالة من الانهيار المتسارع، والذي يصعب السيطرة على آثاره ونتائجه".
وذكر الخضري بـ"إغلاق 5 آلاف منشأة اقتصادية منذ بداية الحصار (2006) وحتى يومنا هذا، مع تسارع وتزايد ذلك في السنوات الأخيرة".
وأكد أن هذه الصورة الصعبة والإغلاقات كفيلة بإعطاء صورة واضحة عن حجم المعاناة، وإلى أي حد وصلت هذه المعاناة.
وأشار إلى أن "واقع اللاجئين الفلسطينيين يزداد قسوة وضراوة في ظل استمرار أزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا".
وطالب الخضري المجتمع الدولي بـ"ضرورة التدخل باتجاهين، الأول الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار عن غزة، والثاني لتوجيه دعم خاص للأونروا وكذلك القطاعات الإنسانية في غزة".
والشهر الماضي، أطلق كريستيان ساندرز، القائم بأعمال "أونروا"، مناشدة للحصول على 1.4 مليار دولار لتمويل خدمات المنظمة الأممية لعام 2020.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ.
ولا تخفي الولايات المتحدة وإسرائيل رغبتهما في إلغاء الوكالة الأممية؛ حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في 2017، إلى تفكيكها.
كما أوقفت واشنطن في 31 أغسطس/آب 2018، كامل دعمها للوكالة البالغ نحو 360 مليون دولار؛ ما تسبب بأزمة كبيرة للوكالة، وذلك بدعوى معارضتها لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات من جانب إسرائيل. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الناظر" يقدم نصائح ذهبية لتجنب الإصابة بـ"كورونا"
» فنانة كبيرة تكشف أسرار مرض نور الشريف وأحمد زكي
» غانتس: نتنياهو مستعد لإحراق كل شيء لتفادي هذا الأمر
» تعليق الدراسة في غزة السبت كإجراء احترازي من كورونا
» إغلاق مدينة بيت لحم بسبب فيروس "كورونا"
» الإسلاميون وشيخ الأزهر.. صدام وانقسام
» "كورونا" يحيل المدعي العسكري الفلسطيني للحجر الصحي
» بالفيديو.. زوج نانسي عجرم يهرب خارج البلاد
» أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه
» انتشار فرق فحص بأسوان بعد اكتشاف إصابات كورونا
» ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:57 ص

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب