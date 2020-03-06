  • السبت 07 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:45 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيروس كورونا

3 سيناريوهات حكومية للتعامل مع فيروس "كورونا"

فتح باب الالتماسات اليوم بكلية تجارة جامعة عين شمس

هذا ما قاله رئيس جامعة عين شمس عن حظر النقاب

أسامة هيكل

تعليق ناري من "هيكل" على شائعات انتشار "كورونا"

ترامب

ترامب يرصد 8.3 مليارات دولار لمكافحة "كورونا"

الزمالك والترجي

الزمالك يقصي الترجي ويتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال

المملكة العربية السعودية

السعودية تطالب مواطنيها بهذا الأمر العاجل

المسجد بعد تحويله لمتحف

بالصور.. مسئول قطري يصدم الجميع بتحويل مسجد لحانة خمور

حريق هائل يلتهم مسجدًا أثريًا وعشرات المنازل بالدرب الأحمر

فيديو.. حريق هائل يلتهم مسجدًا أثريًا وعشرات المنازل بالدرب الأحمر

كيف يحمي البيت الأبيض «ترامب» ومساعديه من «كورونا»؟

كيف يحمي البيت الأبيض «ترامب» ومساعديه من «كورونا»؟

أكثر الأسئلة على «جوجل» حول فيروس كورونا

أكثر الأسئلة على «جوجل» حول فيروس كورونا

تعليق ناري من "هيكل" على شائعات انتشار "كورونا"

آخر الأخبار

أسامة هيكل
أسامة هيكل
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تعليق طريف من فايلر على مباراة 5 / صفر أمام صن داونز

#

أول حالة تعافي من "كورونا" في البحرين

#

بسبب كورونا.. لبنان يعلق دوام المدارس لأسبوع

#

أول تعليق من "شاكوش" على قرار منعه من الغناء

كشف أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن هناك شائعات كثيرة انتشرت خلال الأسابيع الماضية حول فيروس كورونا في مصر تفتقد للمصداقية، ولا أساس لها من الصحة، مشير إلى أن هذه الشائعات كان غرضها التشكيك في البيانات الرسمية الصادرة من الحكومة.
وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، اليوم الجمعة،  أن الحكومة ستعلن عن أي حالة تظهر مصابة بفيروس كورونا فورا وبشفافية مطلقة، قائلا: "مش هنداري في حاجة زي كدة، ومنظمة الصحة العالمية هي كمان هتعلن، ومش من مصلحتنا أن نخبي أو نتأخر في الإعلان عن إصابة".
وأشار وزير الإعلام، إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت قوية جدا في تأثيرها، وعلى مستخدميها التفكير أكثر من مرة قبل كتابة أو نشر أي شيء قبل التحقق من صحة هذا الكلام، حتى لا يحدث ذعر بين المواطنين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الناظر" يقدم نصائح ذهبية لتجنب الإصابة بـ"كورونا"
» فنانة كبيرة تكشف أسرار مرض نور الشريف وأحمد زكي
» غانتس: نتنياهو مستعد لإحراق كل شيء لتفادي هذا الأمر
» تعليق الدراسة في غزة السبت كإجراء احترازي من كورونا
» إغلاق مدينة بيت لحم بسبب فيروس "كورونا"
» الإسلاميون وشيخ الأزهر.. صدام وانقسام
» "كورونا" يحيل المدعي العسكري الفلسطيني للحجر الصحي
» بالفيديو.. زوج نانسي عجرم يهرب خارج البلاد
» أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه
» انتشار فرق فحص بأسوان بعد اكتشاف إصابات كورونا
» ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:57 ص

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب