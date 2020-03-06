تعليق ناري من "هيكل" على شائعات انتشار "كورونا"

06 مارس 2020 - 10:40 م

كشف أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن هناك شائعات كثيرة انتشرت خلال الأسابيع الماضية حول فيروس كورونا في مصر تفتقد للمصداقية، ولا أساس لها من الصحة، مشير إلى أن هذه الشائعات كان غرضها التشكيك في البيانات الرسمية الصادرة من الحكومة.



وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستعلن عن أي حالة تظهر مصابة بفيروس كورونا فورا وبشفافية مطلقة، قائلا: "مش هنداري في حاجة زي كدة، ومنظمة الصحة العالمية هي كمان هتعلن، ومش من مصلحتنا أن نخبي أو نتأخر في الإعلان عن إصابة".

