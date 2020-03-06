وزير الإعلام: مجلس الوزراء تعامل بشفافية مطلقة مع أزمة كورونا

06 مارس 2020 - 11:00 م

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة تعاملت بشفافية مطلقة مع أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى ما عقد من اجتماعات، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف أولًا بأول، لافتا إلى أن الحكومة مهتمة بمراجعة السيناريوهات والإجراءات المختلفة عند ظهور أي حالة، وكذلك تضطلع بمتابعة الإجراءات في المنافذ والمطارات المختلفة لمتابعة القادمين من خارج مصر.



وأوضح «هيكل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة المصرية الأولى، أ ن شفافية الدولة تجلت بالإعلان عند اكتشاف أول حالة مباشرة، وكذلك الإعلان عن حالة ثانية في اليوم التالي لشخصين أجنبيين، ثم الإعلان عن ظهور 12 حالة حاملة للفيروس في مركب نيلية قادمة من أسوان إلى الأقصر.



انتقد وزير الإعلام إحالة السخرية الشديدة على السوشيال ميديا على مدى الأسابيع الماضية، وهى الحالة التي أعطت انطباعا لآخرين بأن الحكومة تخفى حالات إصابة بكورونا لم تعلن عنها، وهذا غير صحيح بالمرة، حيث أن منظمة الصحة العالمية تتطابق في بياناتها مع الحكومة المصرية تماما.

